Certo fa schifo ma si va avanti una consegna alla volta | da attore a fattorino di Amazon la nuova vita di John Christian Love di Better Call Saul
Storie di ordinaria disperazione nel mondo lavorativo di Hollywood. Contrariamente allo storytelling che vuole il mondo dello spettacolo come un luogo di equilibrio sociale ed economico egualitario e democratico su Reddit è apparsa la storia di John Christian Love, quella che noi in Italia definiremmo una comparsa che nemmeno partecipando ad una delle serie più seguite al mondo è riuscito a mantenere una stabilità finanziaria per sopravvivere tanto da mettersi a fare il fattorino Amazon. “Le opportunità di lavoro sono esaurite”, ha spiegato Love su Reddit. “BCS non è stata la svolta che speravo”, ha ricordato l’uomo che ha poi aggiunto come avesse lavorato anche sul set di un film con Lily Gladstone e Bryan Cranston – Lone wolf – ma che la lavorazione è stata sospeso e non l’hanno ancora pagato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Better Call Saul, l'attore Love ora fa il corriere per amazon: "Questo lavoro fa schifo"John Christian Love, attore riconoscibile ma mai diventato una star, ha scelto la via della trasparenza raccontando online la sua nuova quotidianità...
Leggi anche: Deruba un fattorino durante la consegna e fa la spesa con il suo bancomat