Better Call Saul l' attore Love ora fa il corriere per amazon | Questo lavoro fa schifo

L'attore John Christian Love, noto per ruoli in diverse produzioni, ha condiviso sui social media di aver iniziato a fare il corriere per Amazon. Ha descritto il lavoro come molto faticoso e poco gratificante, commentando che l’attività gli provoca disagio e insoddisfazione. La sua scelta di parlare apertamente riguarda la nuova routine lavorativa, diversa dal mondo dello spettacolo, e la difficoltà che questa comporta.

John Christian Love, attore riconoscibile ma mai diventato una star, ha scelto la via della trasparenza raccontando online la sua nuova quotidianità lavorativa, lontana dai set e molto più vicina all'asfalto. John Christian Love, volto noto di Better Call Saul e Friday Night Lights, ha rivelato di lavorare come corriere Amazon. Un racconto schietto e poco glamour che accende i riflettori sulle difficoltà dell'industria e su cosa significhi davvero "non mollare". Il racconto senza filtri di John Christian Love Chi ha seguito Better Call Saul lo ricorda come Ernesto, detto Ernie, il collaboratore leale di Jimmy McGill. Oggi, però, John Christian Love è tornato a far parlare di sé per una ragione decisamente meno patinata: lavora come corriere Amazon.