Deruba un fattorino durante la consegna e fa la spesa con il suo bancomat

Questa mattina un fattorino ha subito un furto durante una consegna. Qualcuno gli ha sfilato il portafogli dal furgone e, poco dopo, ha usato il suo bancomat per fare acquisti. La vittima si è accorta del furto solo quando ha controllato i suoi soldi. La polizia ora cerca il ladro.

Derubato del bancomat mentre faceva una consegna. Un fattorino, che si è visto sfilare da un ladro il portafogli che aveva lasciato sul furgone. Andato a fare spesa con la carta di credito rubata il suo shopping gratuito è durato poco. Il 48enne romano è stato poi arrestato dalla polizia. È accaduto ad Albano Laziale, in corso Matteotti. Resosi conto dell’ammanco del giubbotto, che, per ultimare il deposito del carico, aveva appoggiato sul furgone, il fattorino ha chiamato il 112. Il cerchio si è stretto nel giro di pochi minuti. Il protagonista dello “shopping sfrenato” è stato intercettato dagli agenti del commissariato di Albano Laziale nei pressi della tabaccheria dal cui POS era partita la notifica dell’ultima transazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

