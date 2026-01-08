Immagini dal Sannio | l’antica arte della ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello

Scopri l'antica tradizione della ceramica nel Sannio, tra Cerreto Sannita e San Lorenzello. Questi due borghi storici, situati lungo il torrente Titerno, sono noti per la loro lunga tradizione artigianale e la produzione di ceramiche di qualità. Un patrimonio culturale che riflette la maestria di generazioni di artigiani, testimonianza di un’arte ancora viva e apprezzata.

Cerreto Sannita e San Lorenzello, le due Città della Ceramica della Valle del Titerno, sulle sponde del torrente Titerno, sono due piccoli e storici borghi, confinanti e a detta dei più “rivali”, proprio per via dell’antica tradizione figulina; in realtà . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

