Unijunior Parma | festa e consegna dei diplomi al Campus per i baby universitari

Il Campus delle Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma ha ospitato la sesta edizione di “Unijunior Parma – Conoscere per crescere”, un ciclo di lezioni universitarie rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. La giornata ha visto la consegna dei diplomi e un momento di festa per celebrare il percorso formativo svolto durante l’anno accademico, promosso con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo universitario.

Grande festa di chiusura al Campus Scienze e Tecnologiedell’Università di Parma per la sesta edizione di “Unijunior Parma – Conoscere per crescere”, il ciclo di lezioni universitarie per bambinei e ragazzei dagli 8 ai 13 anni ospitate al Campus il sabato pomeriggio dal 25 ottobre. Oltre 400 i partecipanti e le partecipanti di questa sesta edizione, promossa e organizzata dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università e realizzata con il patrocinio dei Comuni di Parma, Collecchio, Felino, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Traversetolo e della Regione Emilia-Romagna. Nell’Auditorium del Plesso Polifunzionale gli studenti e le studentesse hanno ricevuto il diploma in “Dottori e Dottoresse Unijunior” alla presenza del Rettore Paolo Martelli, di docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno tenuto le lezioni e dello staff di Unijunior. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

17 gennaio: premiazioni e festa finale di Unijunior Parma.

