Centro storico di Frosinone nuovi cantieri e stessi disagi | commercianti ancora in difficoltà

Nel centro storico di Frosinone sono ripresi i lavori di cantieri, causando nuovamente disagi ai commercianti. Dopo le polemiche dei mesi scorsi legate ai lavori su via Quintino Sella e via Aonio Paleario, la situazione non si è risolta e le difficoltà persistono. Le strade sono chiuse o trafficate, aggravando le problematiche per attività e residenti. La riapertura dei cantieri mantiene alta la tensione nella zona.

Dopo i problemi di novembre e dicembre, tornano le proteste in via Aonio Paleario: cantieri per la fibra posizionati ma fermi da giorni, parcheggi inutilizzabili e clienti in calo Non c’è pace per il centro storico di Frosinone. A distanza di pochi mesi dalle polemiche legate ai lavori stradali che avevano paralizzato via Quintino Sella e via Aonio Paleario nel periodo prenatalizio, la situazione torna a farsi critica. Se tra novembre e inizio dicembre i disagi erano legati a interventi sulla rete – con strade chiuse e totale assenza di segnaletica – oggi a creare malumore sono alcuni cantieri per la posa della fibra ottica. Transenne e delimitazioni sono state installate ormai da cinque giorni, ma i lavori risultano di fatto fermi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

