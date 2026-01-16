In corso Buenos Aires cantieri e disagi La richiesta dei commercianti | Finire entro il 6 febbraio Olimpiadi occasione unica

In Corso Buenos Aires, sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione, che hanno causato disagi e rallentamenti al traffico. I commercianti chiedono di completare i interventi entro il 6 febbraio, in vista delle Olimpiadi, considerate un’opportunità importante per la zona. La situazione, presente nelle settimane, ha evidenziato le difficoltà di una via centrale di Milano durante i lavori di ristrutturazione.

Milano, 16 gennaio 2026 – Chi si è trovato, in queste settimane, a passare da corso Buenos Aires in auto, l'ha notato a sue spese: cantieri e, negli orari di punta, anche lunghe code di veicoli. E allora si capisce la denuncia che arriva, a tre settimane dall'inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, da parte di Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di Ascobaires. Uno dei principali assi commerciali della città continua a essere interessato da cantieri che ne limitano la piena fruibilità. I lavori di riqualificazione, avviati a fine settembre 2024, per l'allargamento dei marciapiedi e la messa in sicurezza della pista ciclabile, non risultano ancora conclusi e proseguiranno durante il periodo olimpico.

Ancora lavori in corso Buenos Aires. I commercianti: 20% di clienti in meno - In corso Buenos Aires continuano i lavori per la sede protetta della pista ciclabile e l’allargamento dei marciapiedi. ilgiorno.it

Cantieri dei Quattro Assi a Genova, disagi in corso Buenos Aires e autobus deviati in centro - Genova – Sono partiti lunedì, e andranno avanti fino al 15 settembre tranne proroghe, i lavori per il sistema dei Quattro assi che provocheranno disagi in corso Buenos Aires, arteria della Foce. ilsecoloxix.it

Parla la mamma della vittima della baby gang in corso Buenos Aires: “Mio figlio ha implorato aiuto senza trovare un passante disponibile ad aiutarlo. La situazione si capiva benissimo” L'arresto a Milano di 4 ragazzini che hanno aggredito e rapinato in strada - facebook.com facebook

