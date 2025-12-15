Regione Campania e ASL Avellino via libera al Centro per l’autismo

Dopo oltre venticinque anni di attese e ostacoli, Regione Campania e ASL Avellino hanno dato il via libera alla realizzazione del Centro per l’autismo di Avellino. Un traguardo importante che segna un passo avanti significativo nel percorso di sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie nella provincia.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo oltre venticinque anni di attese, rinvii e finanziamenti frammentati, il Centro per l’autismo di Avellino compie un passo decisivo verso la sua apertura. È stato infatti sbloccato il finanziamento regionale da 150 mila euro, necessario a completare l’immobile e consentirne la consegna all’ASL, che ne assumerà direttamente la gestione. Un passaggio definito “fondamentale” nel corso della prima conferenza stampa del nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha scelto di dedicare il suo esordio istituzionale a un tema sociale di grande rilevanza. Alla conferenza erano presenti anche il commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, e la direttrice generale dell’ASL di Avellino, Maria Concetta Conte. Anteprima24.it

