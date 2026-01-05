Epifania nel segno della solidarietà | le auto storiche dell’ASI in piazzale al Centro Papa Giovanni XXIII
L’Epifania si apre con un’iniziativa di solidarietà promossa dal club Auto Moto Storiche di Ancona. In occasione della tradizionale
Una tradizione che si rinnova nel segno della solidarietà. Il riferimento non può che essere al club Auto Moto storiche di Ancona che in occasione dell'evento denominato la Befana dell'Asi porterà una serie di auto storiche proprio nel piazzale antistante il centro Papa Giovanni XXIII in via. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Al via la "Campagna di Natale" del Centro Papa Giovanni XXIII: debutta lo shop online per il 'Torrone solidale"
Leggi anche: Bambino di 10 anni cade in monopattino nel Bresciano: ricoverato al Papa Giovanni XXIII
Epifania nel segno della solidarietà: le auto storiche dell’ASI in piazzale al Centro Papa Giovanni XXIII - Il riferimento non può che essere al club Auto Moto storiche di Ancona che in occasione dell'evento denominato la Befana dell'Asi porterà una ... anconatoday.it
Castelbuono si prepara a vivere l’Epifania con una grande festa in piazza Margherita: domani 6 gennaio Nicola Fiasconaro offrirà alla città un panettone artigianale da 50 kg. Un momento di condivisione per salutare le festività nel segno della tradizione e del - facebook.com facebook
Isernia: il 2026 si apre nel segno della speranza con l’Epifania dei Carabinieri Forestali. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.