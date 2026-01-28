Team Young Skate Carpi il progetto ha coinvolto oltre 4mila giovani negli ultimi due anni

Oltre 4mila giovani hanno partecipato negli ultimi due anni al progetto Team Young Skate, promosso da Aliante Cooperativa Sociale e ASD Team Carpi Skateboard. L’iniziativa continua con il nuovo ciclo di attività all’interno del progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, puntando a coinvolgere i ragazzi del territorio attraverso attività di skateboarding e momenti di socialità.

Aliante Cooperativa Sociale, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attraverso il percorso "Team Young Skate". Il progetto è in corso a Carpi – finora, da settembre 2024 presso l’area skate park di via Carlo Sigonio 25, ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone di tutte le età - si avvale di una rete preziosa di soggetti che lavorano insieme per offrire opportunità concrete di crescita, aggregazione e benessere: Comune di Carpi, Aliante Cooperativa Sociale, Circolo Graziosi APS ASD, con la collaborazione del Circolo Il Mattatoio e della Rappresentanza insegnanti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Team Young Skate

Negli ultimi vent’anni, il coinvolgimento di multinazionali europee in presunti abusi dei diritti umani e ambientali ha interessato il 98% delle grandi imprese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Team Young Skate

Argomenti discussi: Team Young skate Carpi, Aliante al lavoro per favorire aggregazione e inclusione; Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Porta Aperta Carpi OdV; Accordo con l'Ente Nazionale Sordi: più servizi per persone sorde nell'Unione Terre d'Argine; Primo stop per i Falchi, che crollano con Noceto e scivolano al terzo posto.

Il Team Carpi Modena Skateboard ben figura ai Campionati di RomaBellissima la prestazione della delegazione del Team Carpi/Modena Skate ai Campionati italiani di street che ha visto 130 partecipanti, sabato 30 e domenica 31 ottobre, al Foro Italico di Roma. I ... temponews.it

Skateboard, l’energia positiva dello sportAbbiamo partecipato a un bando ministeriale due anni e mezzo fa, insieme ad altri 1.100 progetti. Siamo riusciti a entrare nei 160 selezionati e finanziati, e oggi siamo pronti a portare avanti ... ilrestodelcarlino.it

Team Young skate Carpi, Aliante al lavoro per favorire aggregazione e inclusione Sport, comunità e nuove opportunità educative... - facebook.com facebook