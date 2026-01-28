Team Young Skate Carpi il progetto ha coinvolto oltre 4mila giovani negli ultimi due anni
Oltre 4mila giovani hanno partecipato negli ultimi due anni al progetto Team Young Skate, promosso da Aliante Cooperativa Sociale e ASD Team Carpi Skateboard. L’iniziativa continua con il nuovo ciclo di attività all’interno del progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, puntando a coinvolgere i ragazzi del territorio attraverso attività di skateboarding e momenti di socialità.
Aliante Cooperativa Sociale, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attraverso il percorso "Team Young Skate". Il progetto è in corso a Carpi – finora, da settembre 2024 presso l’area skate park di via Carlo Sigonio 25, ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone di tutte le età - si avvale di una rete preziosa di soggetti che lavorano insieme per offrire opportunità concrete di crescita, aggregazione e benessere: Comune di Carpi, Aliante Cooperativa Sociale, Circolo Graziosi APS ASD, con la collaborazione del Circolo Il Mattatoio e della Rappresentanza insegnanti.🔗 Leggi su Modenatoday.it
