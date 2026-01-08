Crescono i liguri residenti all’estero | sono 27 mila in più negli ultimi 5 anni
Negli ultimi cinque anni, il numero di liguri residenti all’estero è aumentato di circa 27 mila unità. La regione presenta una percentuale di iscritti all’Aire significativamente superiore alla media nazionale, evidenziando una presenza più consistente di liguri all’estero rispetto ad altre aree del paese. Questa tendenza riflette i mutamenti demografici e le dinamiche di emigrazione tipiche della regione.
La percentuale regionale degli iscritti all'Aire è sensibilmente superiore rispetto alla media italiana. Gerini (Confindustria): “Dobbiamo dare opportunità occupazionali in Liguria alle nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
