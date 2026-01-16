Dal disagio socio-economico all' abbandono scolastico | dove vivono peggio e meglio i minori a Roma

A Roma, alcune zone come Santa Palomba e Magliana mostrano maggiori criticità socio-economiche, influenzando il benessere di minori e adolescenti. Questi quartieri sono caratterizzati da un maggior rischio di disagio economico e abbandono scolastico, ponendo sfide significative per le famiglie e il futuro dei giovani. Analizzare queste aree permette di comprendere le disparità e di promuovere interventi più mirati e efficaci.

Santa Palomba e Magliana sono le zone di Roma in cui le famiglie con minori rischiano di più di avere difficoltà dal punto di vista economico e sociale, con conseguenze importanti sul benessere di bambini e adolescenti. In queste zone, infatti, la quota di nuclei con figli dove la persona di riferimento ha fino a 64 anni e non ci sono componenti occupati o pensionati raggiunge rispettivamente il 5,4% e il 5,3%. Molto più della media comunale del 2,3%. Al contrario nella zona urbanistica Pineto le famiglie in questa condizione sono lo 0,5%. I dati arrivano dal report redatto da Openpolis insieme a “Con i bambini”, fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Giovani tra abbandono scolastico, Neet e disagio economico: le mappe di Genova quartiere per quartiere

Leggi anche: Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La mappa dell’Istat: a Firenze ci sono 8 aree con disagio sociale; Catania è la città metropolitana con il più alto tasso di abbandono scolastico; Le nuove mappe ISTAT sul disagio urbano svelano i quartieri più difficili delle nostre città; Dispersione scolastica: Italia sotto l’8,3% nel 2025, superati gli obiettivi UE. Analisi, dati e strategie della lotta all’abbandono scolastico.

Il disagio socio-economico ora si mappa quartiere per quartiere: cosa cambia per chi pensa (e fa) le politiche sociali? - economico ora si mappa quartiere per quartiere: cosa cambia per chi pensa (e fa) le politiche sociali? vita.it

Quali sono i quartieri più disagiati nelle grandi città - L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato per la prima volta dati molto dettagliati che mostrano quali sono le aree delle grandi città italiane con un elevato disagio economico e ... ilpost.it

Le nuove mappe ISTAT sul disagio urbano svelano i quartieri più difficili delle nostre città - Le mappe ISTAT ad alta granularità rivelano le Aree di Disagio Urbano con indice IDISE: nove indicatori per individuare le ADU in 25 città. greenme.it

592 accessi, 508 ore di sportello: aiutati anziani, cittadini stranieri, persone in disagio socio-economico. Successo dei volontari - facebook.com facebook