IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro | celebrazioni percorsi spirituali e innovazione digitale

Il IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro si celebra quest’anno, a causa del primo insediamento nel 1626. Le festività coinvolgono pellegrini da tutto il mondo e prevedono visite guidate speciali, esposizioni e momenti di preghiera. L’evento introduce anche tecnologie digitali, come tour virtuali e app dedicate, per rendere più accessibili e coinvolgenti le celebrazioni. La Chiesa utilizza queste innovazioni per permettere a più persone di scoprire la storia e l’architettura del monumento. Le iniziative si concluderanno con una grande messa solenne.

Il cuore dell'anno giubilare dedicato al Centenario culminerà il 18 novembre, con la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. In avvicinamento a questa data, la Basilica propone appuntamenti che accompagnano pellegrini e visitatori lungo un cammino di riflessione e bellezza. Accanto ai momenti liturgici, il programma include convegni dedicati a prospettive storico-culturali, teologico-liturgiche e pastorali, previsti nel corso dell'anno, e percorsi di approfondimento pensati per raccontare la figura di Pietro in modo accessibile e coinvolgente. Tra questi, le Lectio Petri e le Narrationes Petri, appuntamenti dedicati al cammino umano e spirituale dell'Apostolo.