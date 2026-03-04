Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento importante con la sua neonata, Clara Isabel. La modella e influencer condivide alcuni aspetti della quotidianità, tra momenti di cura e di emozioni che accompagnano la crescita della bambina. La sua vita si sta adattando a questa nuova fase, con dettagli sulla routine e le sfide di essere mamma. La famiglia si sta pian piano riadattando a questa novità.

La vita ha un modo tutto suo di cambiare ritmo. E per Cecilia Rodriguez, da quando è arrivata la piccola Clara Isabel, il tempo sembra essersi trasformato in qualcosa di più denso, più pieno, più vero. Chi conosce Cecilia la ricorda sotto i riflettori, tra shooting fotografici, red carpet e progetti imprenditoriali. Ma oggi il suo centro di gravità ha un nome doppio e melodioso: Clara Isabel.Leggi anche Javier Martinez continua a far sognare i fan: “Ci ho messo un pò di giorni“ La maternità, per lei, non è stata una favola patinata. È fatta di occhiaie, di notti spezzate, di momenti in cui ti chiedi se stai facendo abbastanza. Ma è anche fatta di sorrisi improvvisi alle tre del mattino, di manine che cercano il tuo viso, di quella sensazione potente di essere diventata “casa” per qualcuno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cecilia Rodriguez come procede la vita da mamma con la sua Clara Isabel

La prima foto di Clara Isabel: veste coordinata a mamma Cecilia Rodriguez con cappellino e cardiganCecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno mostrato per la prima volta la piccola Clara Isabel sui social: ecco le prime foto della bimba (che veste...

Cecilia Rodriguez, Capodanno sulla neve con Clara Isabel: i look rosa e cioccolato per la montagnaDopo aver trascorso il Natale in casa, per Capodanno Cecilia Rodriguez sceglie la montagna e sulla neve sfoggia un look di tendenza color cioccolato.