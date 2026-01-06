La prima foto di Clara Isabel | veste coordinata a mamma Cecilia Rodriguez con cappellino e cardigan

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso sui social le prime immagini della loro piccola, Clara Isabel. Nella prima foto, la bambina indossa una veste coordinata a quella della mamma, completata da un cappellino e un cardigan. Un momento di intimità familiare che mostra il legame speciale tra i genitori e la neonata, offrendo uno sguardo semplice e naturale sulla loro quotidianità.

