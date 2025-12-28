Cecilia Rodriguez Capodanno sulla neve con Clara Isabel | i look rosa e cioccolato per la montagna

Cecilia Rodriguez ha scelto di trascorrere il Capodanno sulla neve, optando per un look elegante e adatto alla montagna. In compagnia di Clara Isabel, ha sfoggiato outfit nei toni del rosa e del cioccolato, confermando il suo stile sobrio e raffinato. Dopo il Natale in casa, questa scelta rappresenta un modo semplice e naturale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ambiente suggestivo.

Dopo aver trascorso il Natale in casa, per Capodanno Cecilia Rodriguez sceglie la montagna e sulla neve sfoggia un look di tendenza color cioccolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: ? Fiocco Rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: È Nata Clara Isabel Leggi anche: È nata Clara Isabel: fiocco rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La cena di Natale a casa di Cecilia Rodriguez: segnaposti tartan e un enorme centrotavola illuminato; Natale 2025, la Vigilia dei vip: Laila da Sinner, Gregoraci in Kenia e Fedez in ‘paradiso’ con la nuova fidanzata; Cecilia Rodriguez sceglie il burgundy come colore must dei suoi Look per Natale: guarda qui!; Vigilia di Natale, come la trascorrono i vip: Ferragni sulla neve, Fedez (e la nuova fidanzata) al mare, De Ioannon e Steri sulle Dolomiti. Cecilia Rodriguez, Capodanno sulla neve con Clara Isabel: i look rosa e cioccolato per la montagna - Dopo aver trascorso il Natale in casa, per Capodanno Cecilia Rodriguez sceglie la montagna e sulla neve sfoggia un look di tendenza color cioccolato ... fanpage.it

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez sulla neve con i compagni e le figlie - Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez sulla neve con i compagni e le figlie: eccoli in Trentino con le piccole nate ... gossip.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tra la neve con la piccola Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno di relax insieme alla piccola Clara Isabel, nata a luglio, ... tgcom24.mediaset.it

Dailybest. ABARZA RECABAL ERICK YORDAN · Last Call for Love. Tutti i Rodriguez si sono ritrovate a casa di Cecilia e Ignazio Moser per Natale, in quell'occasione si sono lasciati andare a una "danza natalizia" particolare #Rodriguez #ceciliarodriguez #bel - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.