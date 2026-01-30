Perché quelle bocche non smettono proprio mai di piacerci a noi ma anche ad Harry Styles da più di 25 anni?

Da oltre 25 anni, le bocche più desiderate non smettono di attirare l’attenzione, nemmeno quella di Harry Styles. Un mistero che si ripete, e noi abbiamo deciso di indagare: tra baci e sguardi, cercando di capire perché questa stampa, così iconica, regge così a lungo nel tempo.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. In attesa dell'uscita del nuovo album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, la popstar inglese ha lanciato il singolo Aperture con l'intenzione di comincia un nuovo capitolo non solo musicale, ma anche di styling. Seguito dal fidato Harry Lambert, tra gli stylist più quotati delle celebrità, il cantante, nel video del singolo apripista, ha sfoggiato un look personalizzato firmato Prada: un paio di pantaloni di lana larghi abbinati a un maglione grigio e un trench navy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché quelle bocche non smettono proprio mai di piacerci (a noi, ma anche ad Harry Styles) da più di 25 anni? Approfondimenti su Harry Styles Harry Styles si prende gioco di noi: annunciato il Together Together Tour, ma non ci sono date in Italia Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Together Together Tour, senza includere date in Italia. Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles Nel 2026, in Italia, si prospettano concerti di artisti come Vasco Rossi, Ultimo, The Weeknd, Rosalìa e Kanye West, tra i più attesi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Harry Styles Argomenti discussi: Perché quelle bocche non smettono proprio mai di piacerci (a noi, ma anche ad Harry Styles) da più di 25 anni?; ?Delfino nuota tra le barche al porto: le immagini registrate da un passante VIDEO; Ciclone Harry: Tempesta con vento da levante mai vista, scene da tsunami. La testimonianza dalla Sardegna; Un catalogo prezioso per le Tipe Umane di Andrea Incontri. Perché quelle bocche non smettono proprio mai di piacerci (a noi, ma anche ad Harry Styles) da più di 25 anni?Il ritorno di Harry Styles sulle scene musicali coincide con la ricomparsa di una delle stampe più iconiche di sempre firmate Prada: la lip print. Ma andiamo con ordine. Per restare aggiornato sui ... vanityfair.it Harry Styles ha aggiunto altre date londinesi al suo prossimo tour "Together, Together", destinato a entrare nella storia di Wembley Stadium di Londra. Inizialmente annunciata come una serie di sei concerti, la presenza di Styles a Wembley durerà ora 12 se - facebook.com facebook L’artista della maglieria Patrick Carroll ha realizzato per Harry Styles un paio di T-shirt su misura, senza sapere che sarebbero state il pezzo forte del lancio dell’album. Oggi racconta a Vanity Fair com’è andata x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.