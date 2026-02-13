Rischio idrogeologico Sul piatto 8 milioni di euro Cabina di regia per i lavori

Montemurlo si prepara a intervenire sul rischio idrogeologico con 8 milioni di euro in arrivo, mentre questa mattina si è tenuta una nuova riunione del tavolo di coordinamento per definire i lavori. La cabina di regia, composta da enti locali e tecnici, si concentrerà sulla pianificazione degli interventi di mitigazione, chiamati ‘lettera d’, che sono stati finanziati a seguito dell’alluvione che ha colpito la zona nel 2023.

Nuova riunione del tavolo di coordinamento sul rischio idraulico a Montemurlo. Una vera e propria cabina di regia per programmare i prossimi interventi di mitigazione del rischio, i cosiddetti ’interventi lettera d’, finanziati dopo l’emergenza alluvionale del 2023. Sul territorio montemurlese sono in arrivo complessivamente circa 8 milioni di euro, risorse stanziate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, con una quota afferente anche al Documento operativo per la difesa del suolo della Region. Nel dettaglio, circa 4 milioni sono assegnati direttamente al Comune di Montemurlo, 3,1 milioni al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e circa 900 mila euro al Genio civile regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio idrogeologico. Sul piatto 8 milioni di euro. Cabina di regia per i lavori Dissesto idrogeologico, Cammarota al Commissario Panico: "Cabina di regia a partire dal lungomare" Il dissesto idrogeologico torna a preoccupare i cittadini di Taranto. Nuovo asfalto a Perugia, il Comune mette sul piatto altri milioni di euro: i lavori in arrivo e l'elenco delle strade Contenuti correlati Argomenti discussi: Rischio idrogeologico. Sul piatto 8 milioni di euro. Cabina di regia per i lavori; Screening del piede piatto, al via la campagna di prevenzione nelle scuole; Chiesa di Santa Maria Assunta: via ai lavori a Troviggiano con la benedizione del vescovo; Danni maltempo, Verduci: Dall'emergenza, si può uscire più forti soltanto attraverso il lavoro comune. Rimini e la costa si fermano: Rischio idrogeologico e nuove regoleSu Villa Mussolini la decisione non è ancora presa. Nelle ultime ore la politica si è attivata per evitare che uno dei luoghi più simbolici della storia riccionese venga ceduto a privati, puntando a ... chiamamicitta.it «Rischio frane nella Tuscia, ecco le critiche»Parla Roberto Troncarelli, presidente dei geologi: «Non si può fare solo sorveglianza, servire investire in prevenzione e formazione di esperti» ... civonline.it +++AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO+++ Il Comune di Sant’Antioco informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un AVVISO di allerta per codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCH - facebook.com facebook