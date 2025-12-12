Tether offerta per l' acquisto della Juventus | Pronto un miliardo di euro Exor | Non è in vendita

Tether, colosso delle criptovalute, avrebbe manifestato l'intenzione di investire un miliardo di euro nell'acquisto della Juventus, secondo un annuncio del CEO Paolo Ardino su X. Tuttavia, Exor ha smentito qualsiasi trattativa di vendita, affermando che la società non è in vendita. L'eventuale investimento potrebbe rappresentare un importante cambiamento nel panorama calcistico e finanziario.

Paolo Ardino, ceo di Tether, lancia la notizia sul suo profilo X. Il colosso delle criptovalute sarebbe pronto a investire un ulteriore miliardo sul rafforzamento della prima squadra. Xml2.corriere.it Cos’è Tether e perché ha deciso di investire nella Juve: dal 5% all’offerta di acquisto del club - Cos'è Tether e come funziona, perché ha deciso di investire nella Juventus: dall'entrata con il 5% di azioni all'offerta di acquisto del 100% del club ... fanpage.it

Tether, offerta a Exor per l'acquisto della Juventus: «Investiremo un miliardo di euro». La replica: «Non è in vendita» - Paolo Ardino, Ceo di Tether, lancia la notizia di un'offerta ufficiale alla società della famiglia Agnelli dal suo profilo X. corriere.it

Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni - facebook.com facebook

Da quel che risulta #Juventus dovrà emettere comunicato entro lunedì mattina circa ricezione offerta #Tether e contestualmente fissare data del CdA che dovrà esaminarla (ovvero, sempre da quel che risulta, rifiutarla). Il tutto entro il 22 dicembre. x.com

