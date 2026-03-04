CDD Merate ok alla contrattualizzazione di 9 posti
Buona notizia per il territorio meratese: il Centro Diurno Disabili di Merate amplia infatti l'offerta grazie al nulla osta di Regione Lombardia alla contrattualizzazione di 9 posti attualmente solo accreditati. Un passaggio autorizzativo fondamentale che apre ora alla fase operativa. Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, precisando che ad oggi, il CDD di Merate dispone di 30 posti accreditati, di cui 21 già a contratto, tutti occupati, con una lista d'attesa di 8 richieste. I 9 posti oggetto del via libera regionale sono già accreditati ma non ancora contrattualizzati: con il completamento della procedura potranno essere coperti con oneri a carico del sistema pubblico, alleggerendo così il peso economico per le famiglie che finora ne sostenevano integralmente il costo.
