Condannato in appello per 7 omicidi medico lavorava all’ospedale di Merate

Un medico che lavorava all’ospedale di Merate è stato condannato a 17 anni e 3 mesi dalla Corte d’assise d’appello di Trieste per aver commesso sette omicidi. La sentenza si basa sulle prove raccolte nel corso del processo, che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo. La decisione è stata emessa dopo l’istruttoria giudiziaria e la discussione delle parti coinvolte.

Formalmente può esercitare la professione in quanto in attesa del terzo grado di giudizio. Dall’Ordine dei medici di Gorizia, albo al quale è iscritto, il presidente Albino Visintin conferma l’apertura di un fascicolo a carico dell’anestesista, che al momento non è destinatario di sanzioni disciplinari, in quanto la Procura non ha segnalato la sentenza definitiva. Il medico è stato condannato in appello a 17 anni e 3 mesi dalla Corte d’assise d’appello di Trieste per sette episodi di omicidio volontario legati a morti sospette di pazienti anziani soccorsi dal 118 tra il 2014 e il 2018 nel territorio triestino. Secondo l’accusa sarebbero state somministrate dosi eccessive di farmaci sedativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate: era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidiL'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestetista rianimatore Vincenzo Campanile.

Medico faceva iniezioni letali agli anziani: condannato in appello per omicidio, copriva i turni in ospedale a MerateCondannato in appello a 17 anni e 3 mesi per omicidio volontario, era in turno come esterno in un pronto soccorso di Merate, in provincia di Lecco.

