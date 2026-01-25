Milan Futuro-Casatese Merate di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Alle ore 14:30 si svolge Milan Futuro-Casatese Merate, incontro valido per la 21ª giornata della Serie D 202526. La partita si gioca in diretta e rappresenta un momento importante del campionato, offrendo ai tifosi e agli appassionati la possibilità di seguire l’andamento delle squadre in tempo reale. Di seguito, le informazioni principali sulla partita e aggiornamenti live.

Milan Futuro-Casatese Merate 0-0 di Serie D in diretta: comincia la partita! LIVE NEWS Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Casatese Merate, 21^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Commisso. MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Hodzic, Sala; Ossola, Sardo, Traoré, Asanji. A disposizione: Bouyer, Cullotta, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Eletu, Magrassi, Sia.. Allenatore: Massimo Oddo CASATESE MERATE: Lionetti, Pirola, Geddo, Corno, Ferrante, Milani, Mendola, Ndao Mor, El Hadaji, Mecca, Avinci. A disposizione: Bragotto, Crotti, Servietti, Fortunato, Losa, Braida, Kabori, Diana, Goffi. Milan Futuro, dopo il ChievoVerona ecco la Casatese MerateDopo l'esperienza con il ChievoVerona, il Milan Futuro riprende il suo cammino e si prepara ad affrontare la Casatese Merate. Milan Futuro-Casatese Merate, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Asanji con Chaka TraorèAlle ore 14:30 si disputa Milan Futuro-Casatese Merate, incontro valido per la 21ª giornata della Serie D 202526. Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Casatese MerateQueste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata di Serie D che inizierà alle 14.30 allo stadio F. Chinetti di Solbiate Arno. Serie D, oggi in campo il Milan Futuro contro la CasateseDopo il ChievoVerona, la Casatese Merate. Per la serie gli esami non finiscono mai, Milan Futuro è pronto a riscendere in campo per giocare la 21ª giornata di Serie D.

