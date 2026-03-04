Sanremo Cazzullo attacca il brano di Sal Da Vinci | Colonna sonora di un matrimonio della camorra

Durante l’ultima edizione di Sanremo, Aldo Cazzullo ha criticato apertamente il brano di Sal Da Vinci, definendolo “la colonna sonora di un matrimonio della camorra”. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media, portando alla ribalta il commento sul pezzo che ha portato alla vittoria il cantante campano. Nessuna altra precisazione o dettaglio è stato aggiunto dai diretti interessati.

Aldo Cazzullo ha commentato la canzone di Sal Da Vinci, con cui ha trionfato a Sanremo, in maniera cruda. Il suo parallelismo con una colonna sonora di un matrimonio camorrista ha scatenato un forte dibattito sui social. Il giornalista del Corriere della Sera si è giustificato dicendo di aver fatto una battuta La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo ha destato qualche polemica. Il dibattito però ha raggiunto livelli ancora più critici in seguito alle parole del giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che ha scritto un commento crudo sulla canzone del vincitore. Aldo Cazzullo ha poi aggiunto: “Non è una questione di essere popolari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci "potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra"

Cazzullo contro Sal Da Vinci: "Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra". Secondo il giornalista il brano è "la canzone più brutta della storia di Sanremo", e potrebbe "a essere generosi essere una canzone di Checco Zalone"

La canzone di Sal da Vinci live a Sanremo è già un tormentone

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social.

A riaccendere il dibattito è stato Aldo Cazzullo, che ha definito il brano vincitore la canzone più brutta della storia del Festival

Il cantante Edo Sparks ha realizzato e postato su Instagram una versione riarrangiata di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci in inglese. Instagram | @edosparks facebook

Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci, e i social si accendono. Sul Corriere la definisce "brutta" e "colonna sonora di un matrimonio della camorra"