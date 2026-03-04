Durante un evento pubblico, sono stati registrati diversi scontri fisici tra manifestanti e agenti di sicurezza, con alcuni partecipanti che hanno rivolto calci e spintoni verso le forze dell’ordine. Nel corso della giornata, sono stati segnalati anche alcuni tafferugli tra gruppi di persone che si sono affrontate con colpi e spinte. La scena è stata caratterizzata da un clima di tensione palpabile e da diversi episodi di violenza fisica.

Il progresso è possibile, ma non garantito. Il discorso di Hilary Clinton Sempre avuto un debole per Hillary Rodham Clinton, non certo perché irradi simpatia da quegli occhi di gelo, claro que no. Però la cazzimna, da vendere; e quell’aria che non le hanno mai riconosciuto di non prendersi mai fino in fondo sul serio anche prendendosi sempre maledettamente sul serio. Forse la fa più simpatica, quasi umana, quel suo ruolo sposato fino al martirio, o con professionalità top level, di aver sempre difeso quel mascalzone. Non sapeva niente di Monica Levinsky, non sa che ci facesse Bill in una vasca da bagno con belle ragazze. Qualunque moglie lo avrebbe mandato a quel paese, l’inaffidabile Bubba. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cazzotti alla Hillary Clinton: ne ha per tutti

Hillary Clinton sbotta durante la deposizione sugli Esptein files: batte i pugni sul tavolo e se ne vaA pochi giorni dagli interrogatori, sono state diffuse le registrazioni di quanto dichiarato da Hillary e Bill Clinton in merito agli Epstein files.

Caso Epstein, momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione: "Ne ho abbastanza!"Home > Video > Caso Epstein, momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione: "Ne ho abbastanza!" La commissione di Vigilanza della...

American Hostages in Iran: 781 Days Inside Evin Prison

Una selezione di notizie su Hillary Clinton

Temi più discussi: Hillary Clinton sbotta durante la deposizione sugli Esptein files: batte i pugni sul tavolo e se ne va; Hillary tesa, Bill che parla della foto nella vasca: i video delle deposizioni dei Clinton sugli Epstein files; Hillary Clinton sbotta durante la deposizione sugli Esptein files: batte i pugni sul tavolo e se ne va; Hillary Clinton sbotta durante la deposizione sugli Esptein files | batte i pugni sul tavolo e se ne va.

Hillary tesa, Bill che parla della foto nella vasca: i video delle deposizioni dei Clinton sugli Epstein filesI video delle deposizioni di Hillary e Bill Clinton alla Commissione bipartisan per la Vigilanza della Camera USA sugli Epstein files ... fanpage.it

Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump'. Oggi l'audizione di Bill Clinton'Sono inorridita da ciò che ha fatto, come qualsiasi persona normale'. Poi difende il marito. E i dem chiedono al tycoon di testimoniare (ANSA) ... ansa.it

Momento di alta tensione durante la deposizione a porte chiuse di Hillary Clinton, svoltasi la scorsa settimana, davanti alla Commissione di Controllo e Responsabilità della Camera dei Rappresentanti (House Oversight Committee) sul caso Jeffrey Epstein. Il facebook

Caso Epstein, pubblicati i video delle deposizioni di Bill e Hillary Clinton al Congresso USA x.com