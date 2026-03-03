Caso Epstein momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione | Ne ho abbastanza!

Durante le deposizioni a porte chiuse a Chappaqua, la commissione di Vigilanza della Camera ha reso pubblici i video delle testimonianze di Bill e Hillary Clinton, registrate la settimana scorsa nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein. Durante il suo intervento, Hillary Clinton ha interrotto bruscamente la sessione, esclamando:

