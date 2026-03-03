Hillary Clinton sbotta durante la deposizione sugli Esptein files | batte i pugni sul tavolo e se ne va

Durante una deposizione sugli Epstein files, Hillary Clinton ha battuto i pugni sul tavolo e si è allontanata dalla stanza. A pochi giorni dagli interrogatori, sono state rese pubbliche le registrazioni delle dichiarazioni fatte da Hillary e Bill Clinton riguardo ai documenti relativi a Epstein. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti in sala.

A pochi giorni dagli interrogatori, sono state diffuse le registrazioni di quanto dichiarato da Hillary e Bill Clinton in merito agli Epstein files. E sta rimbalzando in rete in particolare un filmato in cui l'ex Segretario di Stato Usa si infuria e interrompe la testimonianza dopo che la deputata repubblicana del Colorado Lauren Boebert, no-vax e simpatizzante delle teorie dei complottisti di Qanon, ha pubblicato online una foto dell'interrogatorio, in violazione del regolamento della Camera Usa. Nel filmato diffuso dalla Commissione di Vigilanza della Camera, Clinton reagisce duramente dopo che uno dei suoi avvocati l'ha informata che una sua fotografia scattata all'interno della sala era trapelata e condivisa dall'influencer conservatore Benny Johnson.

