NBA buona la prima per Harden in maglia Cavs I Rockets sorprendono i Thunder

James Harden debutta con i Cleveland Cavaliers e fa subito bene: nella sua prima partita con la maglia dei Cavs, ha contribuito alla vittoria contro i Sacramento Kings, battuti 132-126. Harden ha messo a referto 23 punti e 8 assist, e nel quarto finale ha trascinato la squadra con 15 punti, mentre Donovan Mitchell ha chiuso con 35 punti, di cui 17 negli ultimi 12 minuti. I Cavaliers sono riusciti a conquistare il successo negli ultimi minuti, grazie a un parziale di 17-5.

Los Angeles (Stati Uniti), 8 febbraio 2026 – Buona la prima con la maglia dei Cleveland Cavaliers per James Harden: nella notte, infatti, i Cavs hanno sbancato Sacramento piegando 132-126 i Kings padroni di casa, con il "Barba" che si è spinto fino a quota 23 punti e 8 assist: 15 di essi sono arrivati in un quarto quarto in cui è salito di colpi anche Donovan Mitchell (autore di 35 punti, dei quali 17 mandati a bersaglio nei 12' conclusivi) dando un contributo a dir poco decisivo per piazzare il parziale di 17-5 che negli ultimi 3'30" ha spinto i Cavs verso la vittoria. Menzione d'onore, però, la merita anche Jarrett Allen che ha portato a casa una preziosa doppia doppia (29 punti e 10 rimbalzi), mentre Dennis Schroder – ex di serata – si è fermato a 7 punti con 39 al tiro).

