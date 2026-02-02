Testo unico della farmaceutica Cappellacci | Tetti di spesa e payback centrali per governance

Roma, 2 febbraio – Il governo punta a rivedere il sistema di gestione del farmaco e pensa a limiti di spesa più severi. Cappellacci ha spiegato che senza mettere mano a tetti di spesa e payback, sarà difficile migliorare l’intera governance del settore. Le proposte sono al centro di un confronto aperto tra le parti coinvolte.

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - “Il punto economico-finanziario è centrale, perché non si può modernizzare la governance del farmaco senza mettere mano in modo serio al tema dei tetti di spesa e del payback. Sono due elementi cruciali. La delega lo dice in modo molto esplicito, prevedendo l'adeguamento dei tetti e la revisione dei meccanismi di payback, con un passaggio rafforzato di confronto in Conferenza Stato-Regioni”. Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini' - promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia - richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire in modo strutturale per modernizzare la governance del farmaco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

