Catania trovata morta in un edificio abbandonato | Elisabeta Boldijar sarebbe deceduta per cause naturali

A Catania, una donna di 36 anni di nazionalità romena è stata trovata morta in un edificio abbandonato. La vittima, Elisabeta Boldijar, è deceduta per cause naturali. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il medico legale ha effettuato un sopralluogo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

C'è una svolta sulla morte di Elisabeta Boldijar, 36 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, trovata senza vita sabato pomeriggio in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio a Catania, ex sede del Consorzio agrario: è deceduta di morte naturale, probabilmente aggredita dai cani randagi che stanziano nella zona. Una ricostruzione verosimile a cui si è arrivati dopo i primi accertamenti autoptici visto che nell’anfratto abbandonato ci sono ben due cucciolate di cani di media taglia con le mamme «aggressive» a protezione dei cuccioli. Ad avviare le indagini erano stati i poliziotti del Commissariato San Cristoforo poi passate alla Squadra mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, trovata morta in un edificio abbandonato: Elisabeta Boldijar sarebbe deceduta per cause naturali Donna trovata morta in edificio abbandonato a Catania, identificata: si ipotizza omicidioÈ stata identificata la donna trovata morta ieri, 28 febbraio, nella zona del porto di Catania: si tratta di una 36enne romena senza fissa dimora,... Giallo a Catania, donna trovata morta in un edificio abbandonato: sul corpo segni di violenzaIl corpo senza vita di una donna è stato trovato in un edificio abbandonato di Catania. Una selezione di notizie su Elisabeta Boldijar. Temi più discussi: Identificata la donna trovata morta in uno stabile abbandonato di via Domenico Tempio; Identificata la donna trovata morta a Catania, la Procura diffonde una foto: Chi ha informazioni utili parli; Catania, il giallo della morte della 36enne Elisabeta Boldijar; Elisabeta trovata morta a Catania, si indaga per omicidio. Catania, trovata morta in un edificio abbandonato: Elisabeta Boldijar sarebbe deceduta per cause naturaliC'è una svolta sulla morte di Elisabeta Boldijar , 36 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, trovata senza vita sabato pomeriggio in un edificio ... gazzettadelsud.it La donna trovata morta a Catania, deceduta per solitudine e poi sbranata dai cani randagiNon è stata uccisa la 36enne trovata morta quattro giorni fa nell’edificio abbandonato, che ospitava l’ex sede del consorzio agrario, di via Domenico ... catania.gds.it La Nazione Siciliana. inalery · eternal winter. Ha finalmente un nome la donna trovata senza vita tra i ruderi dell’ex consorzio agrario, vicino al porto di Catania. Si tratta di Elisabeta Boldijar, 36 anni, di origini rumene. La vittima: Una vita difficile, segnata d facebook Per gli investigatori non ci sono dubbi: Elisabeta Boldijar, romena senza fissa dimora,è stata uccisa. La donna gravitava nel mondo della prostituzione e dell’uso di crack x.com