Giallo a Catania donna trovata morta in un edificio abbandonato | sul corpo segni di violenza

A Catania, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita in un edificio abbandonato. La vittima, una donna, è stata trovata con segni di violenza sul corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. La polizia ha isolato l’area e sta raccogliendo testimonianze per chiarire cosa sia successo.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un edificio abbandonato di Catania. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Si indaga sul decesso e la pista più accreditata è al momento quella dell'omicidio. Sul corpo della vittima, infatti, sono state trovate diverse lesioni che fanno pensare a un'aggressione.