Catania terribile aggressione in piazza contro due ragazzini | misure cautelari per sei minorenni

A Catania, sei minorenni sono stati colpiti da misure cautelari dopo aver partecipato a un'aggressione violenta contro due ragazzi della loro età in una piazza della città. L'episodio ha attirato l'attenzione sul comportamento dei giovani coinvolti e sulle conseguenze legali di azioni del genere. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, dove si sono verificati gli scontri.

Sei minori sono stati sottoposti a misure cautelari dopo una violenta aggressione avvenuta in una piazza di Catania, dove due coetanei sono stati colpiti con un tirapugni e hanno riportato gravi lesioni. L'episodio, ricostruito dagli investigatori attraverso testimonianze e analisi di video e social network, è stato motivato da futili ragioni. Le indagini della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di sei minori ritenuti responsabili di lesioni personali pluriaggravate. L'episodio si è verificato in una piazza di Catania, dove il gruppo, agendo con la cosiddetta "logica del branco", ha preso di mira due ragazzi minorenni.