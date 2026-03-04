Catania scossa di terremoto di magnitudo tra 4.1 e 4.6 | la Protezione civile avvia il monitoraggio 

Nella zona di Catania e provincia è stato registrato un terremoto di magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6. La Protezione civile ha avviato immediatamente il monitoraggio per valutare eventuali danni o criticità. La scossa è stata avvertita in diverse aree, ma al momento non sono stati segnalati incidenti o feriti. La situazione rimane sotto osservazione.

U n terremoto di magnitudo compresa secondo le stime dell’Ingv fra 4.1 e 4.6 è stato registrato nella zona di Catania e provincia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riferisce che la scossa è avvenuta alle 7.05 di stamattina. Precedentemente l’Ingv aveva riferito di un terremoto di magnitudo 2.3 registrato alle 5.12 di stamattina al largo della costa siciliana nordorientale (Messina), con epicentro individuato in quel caso a 126 chilometri di profondità. In un ulteriore aggiornamento, l’Ingv riferisce che l’epicentro del terremoto avvenuto poco dopo le 7 è stato individuato 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, a una profondità di 4 chilometri, e che la magnitudo rilevata è di 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paura in Sicilia, forte terremoto scuote Catania e altre province: avviato il monitoraggio della Protezione civileBrutto risveglio e tanta paura questa mattina in Sicilia, nella zona della provincia di Catania, a causa di un forte terremoto.

Terremoto oggi a Catania: scossa di magnitudo tra 4,1 e 4,6Catania, 4 marzo 2026 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi poco dopo le 7.

Forte scossa di terremoto avvertita a Catania e provinciaForte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. rainews.it

Terremoto oggi a Catania: scossa di magnitudo tra 4,1 e 4,6Catania, 4 marzo 2026 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi della ... quotidiano.net

#Catania, registrata alle 7:05 da @INGVterremoti scossa sismica ML 4.5 con epicentro tra Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Numerose chiamate per informazioni, al momento NESSUNA richiesta di intervento è giunta ai #vigilidelfuoco [ #4marzo x.com

