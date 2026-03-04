Paura in Sicilia forte terremoto scuote Catania e altre province | avviato il monitoraggio della Protezione civile

Stamattina in Sicilia, nella provincia di Catania e in altre zone, si è verificato un forte terremoto che ha causato paura tra la popolazione. La Protezione civile ha avviato immediatamente il monitoraggio delle aree interessate per valutare eventuali danni o criticità. La scossa si è fatta sentire chiaramente, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Brutto risveglio e tanta paura questa mattina in Sicilia, nella zona della provincia di Catania, a causa di un forte terremoto. La magnitudo del sisma è stata stimata dagli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in 4.5 ed è stato perciò chiaramente avvertito dalla popolazione. La forte scossa ha svegliato Catania e molti Comuni della provincia etnea. (INGV FTO) – Notizie.com) Il sisma è stato avvertito anche a Messina, nella zona sud della città, e nel Siracusano. La localizzazione automatica dell’Ingv, in fase di ulteriore verifica, ha fissato l’ipocentro del sisma sul vulcano Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profonditaà di circa 3. 🔗 Leggi su Notizie.com

