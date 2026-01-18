Portici 20enne fermato in scooter | in casa altra droga e contanti
A Portici, un giovane di 20 anni è stato fermato in scooter dalla Polizia di Stato. Durante i controlli, sono stati rinvenuti hashish e, nell’abitazione, altri stupefacenti e circa 2000 euro in contanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga nella zona.
La Polizia di Stato arresta un giovane già noto alle forze dell’ordine: hashish nello scooter, altra sostanza e 2000 euro trovati in abitazione durante i controlli. PORTICI – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare detenzione e traffico di stupefacenti. Nella serata del 17 gennaio, gli agenti del Commissariato di Portici hanno arrestato un 20enne napoletano, già con precedenti specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Durante un controllo del territorio, i poliziotti hanno notato in piazza Poli un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
