Portici 20enne fermato in scooter | in casa altra droga e contanti

A Portici, un giovane di 20 anni è stato fermato in scooter dalla Polizia di Stato. Durante i controlli, sono stati rinvenuti hashish e, nell’abitazione, altri stupefacenti e circa 2000 euro in contanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga nella zona.

