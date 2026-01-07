In macchina con l' hashish nascosto nella portiera denunciato un 20enne
I carabinieri di Zafferana Etnea hanno denunciato un giovane di 20 anni di origini albanesi, trovato in possesso di hashish nascosto nella portiera dell’auto. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio tese a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questa problematica, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.
I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno denunciato per spaccio un 20enne di origini albanesi. Una pattuglia impegnata in una perlustrazione del territorio notturna, mentre transitava lungo la via Dei Giardini ha notato un'auto con tre persone a bordo che, dopo aver notato la.
