Il Casms ha deciso di vietare la trasferta ai residenti in Sicilia per la partita tra Benevento e Catania, confermando le preoccupazioni sollevate dall’Osservatorio. La misura riguarda i tifosi siciliani e si applica alla partita in programma domani sera. La decisione è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui rischi specifici.

Alla fine quello che si temeva è successo con il Casms che ha recepito i timori dell’Osservatorio vietando la trasferta di domani sera ai residenti in Sicilia. Decisione presa con una tempistica a dir poco sbagliata perché per il settore ospiti del “Ciro Vigorito” erano già stati venduti circa 1400 tagliandi che saranno annullati e rimborsati. Un pasticcio bello e buono che porterà tanti a perdere dei soldi avendo prenotato con largo anticipo i mezzi di trasporto ed in alcuni casi il pernottamento nel Sannio (si gioca alle 20:30, ndr) oltre all’incredibile beffa di non poter assistere a Benevento-Catania. “In occasione – si legge nella nota... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Catania, ufficiale il divieto di trasferta ai residenti in Sicilia

Casertana-Benevento, i tifosi giallorossi non ci saranno: in arrivo il divieto di trasfertaTempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie per i tifosi del Benevento in vista del derby del “Pinto” contro la Casertana in programma il prossimo 11...

Reggiana-Cesena, è divieto di trasferta per i residenti in Romagna. Il club: "Amarezza, stupore e rammarico"E' divieto di trasferta per i residenti in Romagna in vista di Reggiana-Cesena, è questa la decisione che colpisce i tifosi bianconeri assunta per...

Contenuti e approfondimenti su Benevento Catania ufficiale il divieto....

Temi più discussi: Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Cosmi frena il Catania, il Benevento vince e allunga; Dove vedere Benevento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, risultati e classifica della 28° giornata: vincono Benevento e Catania, clamorosa sconfitta della Salernitana; Benevento-Catania, al via la prevendita per il big match di giovedì sera.

Benevento-Catania trasferta vietata? La decisione e cosa succede con i biglietti vendutiCosa sta succedendo con Benevento-Catania dopo la vendita dei biglietti del settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Sicilia? E adesso? goal.com

VERSO BENEVENTO-CATANIA: precedenti, gare spesso combattute. Bilancio in equilibrioGiovedì per la diciassettesima volta in partite ufficiali Benevento e Catania si sfideranno in terra campana. Precedenti in Serie C, C1, C2 e Coppa Italia. Complessivamente prevale il risultato di par ... tuttocalciocatania.com

Meno uno al big match del “Vigorito” TUTTE LE ULTIME a cura del nostro Federico Rosa https://qds.it/benevento-catania-probabili-formazioni-serie-c/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook

Benevento-Catania 30ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Giovedì 5 Marzo Stadio “Ciro Vigorito” Ore 20:30 #CataniaFC x.com