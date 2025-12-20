Il presidente australiano del Catania Pelligra | Milan-Como aprirebbe le porte del calcio italiano in Asia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di Milan-Como a Perth. Ecco cosa ne pensa a riguardo il Presidente australiano del Catania Ross Pelligra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il presidente australiano del catania pelligra milan como aprirebbe le porte del calcio italiano in asia

© Pianetamilan.it - Il presidente australiano del Catania Pelligra: “Milan-Como aprirebbe le porte del calcio italiano in Asia”

Leggi anche: Serie A, niente Milan-Como a Perth: l’annuncio dall’Australia che chiude le porte al calcio italiano

Leggi anche: Catania, Pelligra: "Soddisfatto per il primo esito favorevole su Torre del Grifo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Catania, Pelligra: Credo in questo club, il lavoro fatto in estate sta ripagando. FVS? Ecco cosa ne penso; «Forza Catania, ti svelo i miei progetti per il prossimo anno». Parla il presidente rossazzurro Ross Pelligra; Serie C, Catania: il presidente Pelligra fa il punto sul futuro; Catania, il presidente Pelligra: Noi penalizzati ultimamente? Non è un problema di arbitri.

presidente australiano catania pelligraPELLIGRA: “Magari in futuro anche il Catania giocherà in Australia una partita di Serie A. 2-3 rinforzi sul mercato, presto allenamenti a Torre del Grifo” - Intervistato da TuttoSport, il presidente del Catania Rosario Pelligra, proprietario anche del Perth Glory che ospiterà la partita Milan- tuttocalciocatania.com

presidente australiano catania pelligraL'italo-australiano Pelligra su Milan-Como a Perth: "Sarà una grande opportunità" - australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida ... milannews.it

presidente australiano catania pelligraCatania, Pelligra: "A gennaio rinforzi mirati. FVS? Ecco la mia proposta" - Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Ross Pelligra, proprietario italo- tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.