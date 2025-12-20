Il presidente australiano del Catania Pelligra | Milan-Como aprirebbe le porte del calcio italiano in Asia

Si torna a parlare di Milan-Como a Perth. Ecco cosa ne pensa a riguardo il Presidente australiano del Catania Ross Pelligra. Catania, Pelligra: Credo in questo club, il lavoro fatto in estate sta ripagando. FVS? Ecco cosa ne penso; «Forza Catania, ti svelo i miei progetti per il prossimo anno». Parla il presidente rossazzurro Ross Pelligra; Serie C, Catania: il presidente Pelligra fa il punto sul futuro; Catania, il presidente Pelligra: Noi penalizzati ultimamente? Non è un problema di arbitri. PELLIGRA: "Magari in futuro anche il Catania giocherà in Australia una partita di Serie A. 2-3 rinforzi sul mercato, presto allenamenti a Torre del Grifo" - Intervistato da TuttoSport, il presidente del Catania Rosario Pelligra, proprietario anche del Perth Glory che ospiterà la partita Milan-

L'italo-australiano Pelligra su Milan-Como a Perth: "Sarà una grande opportunità" - australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida ... milannews.it

Catania, Pelligra: "A gennaio rinforzi mirati. FVS? Ecco la mia proposta" - Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Ross Pelligra, proprietario italo- tuttomercatoweb.com

Il presidente (australiano) del Catania commenta l'iniziativa di portare il calcio italiano in Australia, ma la disputa della partita a Perth è ancora in discussione - facebook.com facebook

