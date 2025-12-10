Branco violento al parco di Correggio denunciati sei giovanissimi
Si è conclusa la prima fase delle indagini sull'aggressione avvenuta al parco della Memoria di Correggio, avvenuta quasi un mese fa. Sei giovani sono stati denunciati per aver picchiato e rapinato due ragazzi, sottraendo loro vari effetti personali e le chiavi di casa, in un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità.
Correggio (Reggio Emilia), 10 dicembre 2025 - Si è conclusa la prima fase d’indagine su un’aggressione avvenuta quasi un mese fa, in piena notte, al parco della Memoria a Correggio, ai danni di due giovani di 18 e 23 anni, fermati e picchiati da un gruppetto di una decina di ragazzi, aggiungendo alle accuse pure il reato di rapina aggravata per aver sottratto alle vittime una bicicletta, uno zainetto, effetti personali, le chiavi di casa. Ora le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato alla denuncia di due minorenni di 16 e 17 anni, oltre che di quattro maggiorenni di 20 e 21 anni, tutti residenti in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Accoltellato a Villa Olmo, il branco armato e violento per rubare una catenina: fermati due giovanissimi
Una mattanza di cinghiali ed un'auto distrutta dal violento impatto con il branco che attraversava la strada sulla bradanica, alcuni giorni fa. Mai vista una cosa simile. Vai su Facebook
Guerriglia urbana a Bologna perché un branco di violenti vorrebbe impedire una partita di basket. La colpa? In campo c’è il Maccabi Tel Aviv, una squadra israeliana. Vergognoso: questo non ha nulla a che vedere con lo sport. Solidarietà alle Forze dell’Ordin Vai su X
Stuprata nel parco dal branco davanti al fidanzato. Presi tre uomini - Ad agosto era stata violentata nello stesso parco una donna di 60 anni ... Riporta romatoday.it
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it