Branco violento al parco di Correggio denunciati sei giovanissimi

Si è conclusa la prima fase delle indagini sull'aggressione avvenuta al parco della Memoria di Correggio, avvenuta quasi un mese fa. Sei giovani sono stati denunciati per aver picchiato e rapinato due ragazzi, sottraendo loro vari effetti personali e le chiavi di casa, in un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità.

Correggio (Reggio Emilia), 10 dicembre 2025 - Si è conclusa la prima fase d’indagine su un’aggressione avvenuta quasi un mese fa, in piena notte, al parco della Memoria a Correggio, ai danni di due giovani di 18 e 23 anni, fermati e picchiati da un gruppetto di una decina di ragazzi, aggiungendo alle accuse pure il reato di rapina aggravata per aver sottratto alle vittime una bicicletta, uno zainetto, effetti personali, le chiavi di casa. Ora le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato alla denuncia di due minorenni di 16 e 17 anni, oltre che di quattro maggiorenni di 20 e 21 anni, tutti residenti in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Branco violento al parco di Correggio, denunciati sei giovanissimi

Accoltellato a Villa Olmo, il branco armato e violento per rubare una catenina: fermati due giovanissimi

Una mattanza di cinghiali ed un'auto distrutta dal violento impatto con il branco che attraversava la strada sulla bradanica, alcuni giorni fa. Mai vista una cosa simile. Vai su Facebook

Guerriglia urbana a Bologna perché un branco di violenti vorrebbe impedire una partita di basket. La colpa? In campo c’è il Maccabi Tel Aviv, una squadra israeliana. Vergognoso: questo non ha nulla a che vedere con lo sport. Solidarietà alle Forze dell’Ordin Vai su X

Stuprata nel parco dal branco davanti al fidanzato. Presi tre uomini - Ad agosto era stata violentata nello stesso parco una donna di 60 anni ... Riporta romatoday.it