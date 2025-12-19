Online il nuovo sito della Banca di Piacenza

Siamo lieti di annunciare il lancio del nuovo sito web ufficiale della Banca di Piacenza, disponibile dal 15 dicembre. Un portale rinnovato e più funzionale, pensato per offrire ai clienti un’esperienza digitale semplice e intuitiva. Scopri tutte le novità e i servizi aggiornati, progettati per accompagnarti al meglio nel tuo percorso finanziario. Visita bancadipiacenza.it e scopri il nostro nuovo volto online.

La Banca di Piacenza ha il suo nuovo sito web istituzionale, on line a partire dal 15 dicembre (bancadipiacenza.it). Completamente rinnovato nella grafica, nell'architettura dei contenuti e nell'esperienza utente, il progetto è stato pensato per rafforzare il rapporto con i clienti e riaffermare.

