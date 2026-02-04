Parco Versi in Vigna a Castiglione Tinella presenta nuovo sito web online | esperienza letteraria e panoramica

Da oggi il parco “Versi in Vigna” di Castiglione Tinella ha un nuovo sito internet. Basta un clic per scoprire le sue letture all’aperto e godersi la vista sulla vigna. La pagina web permette di conoscere meglio le iniziative e le installazioni presenti nel parco, che da anni unisce letteratura e natura in modo semplice e diretto.

**Castiglione Tinella, 4 febbraio 2026 –** Oggi il parco panoramico-letterario “Versi in Vigna” è entrato nel web. La nuova homepage del progetto, nato nel 2018, racconta le 6 poesie disposte nei vigneti del paese, ciascuna con un testo in lingua italiana e un’illustrazione stilizzata realizzata da Davide Vaccaneo. Il progetto, che si distingue per l’unico marchio depositato, è stato pensato per far sì che ogni visita diventi una passeggiata letteraria, un’esperienza unica in cui il territorio si trasforma in un libro aperto. Con un sito dedicato, l’offerta turistica del paese, che già conta tra le attrazioni principali le aree panoramiche, il sentiero naturistico, l’area picnic e il percorso artistico, trova un nuovo canale per mostrare il suo valore culturale, ambientale e storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco “Versi in Vigna” a Castiglione Tinella presenta nuovo sito web online: esperienza letteraria e panoramica. Approfondimenti su Versi in Vigna Ospedale Città di Aprilia: online il nuovo sito web, un passo deciso verso la sanità digitale IPv6: il web è pronto, mancano solo i provider. Una panoramica sullo stato attuale e vantaggi del nuovo protocollo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Versi in Vigna Scoperte in Vigna in scena nel Parco del Taburno CamposauroSarà il Parco Regionale del Taburno Camposauro il protagonista dell’edizione 2025 di Scoperte in Vigna, l’evento dedicato a enoturismo e motori che tornerà sabato 13 e domenica 14 settembre per la ... ilmattino.it Blitz alla Specola e visita al parco di San Donato intitolato a VignaIl presidente Mattarella inaugura il Parco Vigna a Firenze e visita il museo della Specola. Riceve una lettera critica sulla autonomia differenziata nell'istruzione. Dopo il saluto all’inaugurazione ... lanazione.it Comune di Castiglione Tinella - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.