Fugge a piedi dai carabinieri con cocaina e gioielli d’oro rubati | arrestato

Nembro. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 dicembre, i carabinieri della stazione di Alzano Lombardo hanno arrestato a Nembro un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso il 28 settembre 2023 con contestuale divieto di reingresso per la durata di 5 anni, alla vista dei militari in via Vasvecchio si è dato alla fuga a piedi provando a sottrarsi al controllo. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Il 38enne è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, suddivisa in 38 dosi, nonché di 110 euro in contanti e di gioielli in oro, verosimilmente il bottino di un furto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Fugge dai carabinieri, fermato dopo un inseguimento a piedi: aveva 46 dosi di cocaina e crack Leggi anche: Roma. Auto fugge per evitare un controllo e si schianta contro un’auto in sosta. Il conducente fugge a piedi, il passeggero fermato e denunciato dai Carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Droga, fugge nel bosco per evitare il controllo; San Giovanni La Punta (CT), fugge alla vista dei carabinieri: pusher arrestato dopo essersi schiantato contro un cancello. Fugge a piedi dai carabinieri con cocaina e gioielli d’oro rubati: arrestato - L'uomo ha tentato di eludere il controllo dei militari in via Vasvecchio. bergamonews.it

Cocaina e "Pescara bene", scatta l’operazione "MareMagnum": 16 arresti dei carabinieri tra carcere e domiciliari - Sin dalle prime luci dell'alba di oggi (22 dicembre) i militari hanno dato seguito alle misure cautelari emesse dal gip. ilpescara.it

Trapani, non si ferma all'alt e fugge: inseguito e bloccato, aveva cocaina e hashish - I carabinieri della stazione di Erice hanno denunciato un trapanese di 34 anni per resistenza a pubblico ufficiale. msn.com

Wíyaka Wícapi: la bambina che tornò cantando Autunno del 1887. Una finestra si apre silenziosamente al Collegio Indiano di Santa Inés. Una bambina di nove anni fugge a piedi nudi, con le mani sanguinanti e l'uniforme strappato dalle spine. Le avevano t - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.