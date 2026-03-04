Andrea Sempio | La gente mi chiede i selfie Il delitto è diventato una soap opera

Durante la trasmissione Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, trasmessa sul Canale 122 - Fatti di Nera, Andrea Sempio ha commentato che molte persone gli chiedono i selfie e che il caso Garlasco sembra essere diventato una soap opera. Sempio, già indagato per l’omicidio di Chiara Poggi insieme ad altri o a Alberto Stasi, è tornato a parlare nel corso della trasmissione.

Il caso Garlasco riaccende il dibattito mediatico. Durante la trasmissione Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, in onda sul Canale 122 - Fatti di Nera, è tornato a parlare Andrea Sempio, già indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o Alberto Stasi. Al centro della discussione, la metamorfosi di una tragedia umana in un fenomeno di costume mediatico e la persistente divisione dell'opinione pubblica tra colpevolisti e innocentisti. “Per il pubblico è diventata una soap opera, ci sono tanti elementi che continuano a uscire e mantengono vivo l’interesse. Non hanno accesso alle carte quindi vanno avanti su quello che arriva ogni giorno e quella è la parte più ‘gustosa’ della vicenda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio chiede l’incidente probatorio sui pc di Andrea Stasi e Chiara PoggiGarlasco (Pavia) – La difesa di Andrea Sempio, coi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha notificato alle parti un'istanza che depositerà alla...

‘Sono il colpevole desiderato, mi aspetto il processo’: Andrea Sempio sul delitto di Garlasco a VerissimoAndrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nel caso di Chiara Poggi, torna al centro della scena mediatica e giudiziaria.

Garlasco, Sempio: «Pesante attenzione mediatica. Non vedo l'ora di dimostrare la mia innocenza» VIDEOAndrea Sempio è indagato per il delitto di Garlasco ma lui non vede l'ora di dimostrare la propria innocenza. Oggi, mercoledì 4 marzo, Sempio era a Roma per una riunione con ... ilgazzettino.it

Garlasco in Tv, la nuova strategia di Andrea Sempio e l’enigma della mamma di Chiara Poggi su StasiLa difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel team: le ultime news stasera a Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli ... libero.it

Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma “Il Dna sulle unghie di Chiara Ho una sensazione. A questo punto mi aspetto quanto meno la richiesta di rinvio a giudizio”, ha spiegato Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e crimin facebook