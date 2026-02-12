All’audizione sul caso Epstein Pam Bondi ha fatto uno show

La procura americana ha messo sotto i riflettori Pam Bondi durante l’audizione sul caso Epstein. La procuratrice generale ha risposto con toni duri e ha evitato quasi tutte le domande, concentrandosi su argomenti che poco avevano a che fare con il caso. La scena si è trasformata in uno show, con Bondi che ha lasciato molti dubbi sulla trasparenza delle sue risposte.

La procuratrice generale degli Stati Uniti ha usato toni aggressivi e ha eluso quasi tutte le domande, parlando di cose che non c'entravano niente L’audizione di Pam Bondi alla commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti sugli Epstein Files si è trasformata in un dibattito molto acceso e in un’occasione per l’amministrazione Trump di fare propaganda. Bondi è la procuratrice generale degli Stati Uniti, cioè la persona che ricopre la carica più alta nel dipartimento di Giustizia. Era stata chiamata a testimoniare sul modo caotico e avventato con cui il suo dipartimento ha gestito la pubblicazione dei nuovi documenti sul processo a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato nel 2008 per aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni e morto in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica.

La Procuratrice Generale USA Pam Bondi ha evitato di rivolgere lo sguardo alle vittime di Epstein durante la sua deposizione al Congresso.

Il piccione sulla scacchiera. Pam Bondi trasforma l'audizione sugli Epstein Files in una rissa da bar x.com

Usa: ministra della Giustizia sottoposta a interrogatorio riguardo ai risultati della gestione del caso Epstein L’11 febbraio, ora locale, la ministra Usa della Giustizia, Pam Bondi, ha partecipato a un'udienza della Commissione Giustizia della Camera dei rappres - facebook.com facebook