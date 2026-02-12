La Procuratrice Generale USA Pam Bondi usa ignora le vittime di Epstein

La Procuratrice Generale USA Pam Bondi ha evitato di rivolgere lo sguardo alle vittime di Epstein durante la sua deposizione al Congresso. In quell’occasione, non ha mostrato interesse verso di loro e ha preferito concentrarsi su altre questioni. Inoltre, Bondi si è lasciata andare a un commento che ha sorpreso molti, definendo Trump “il miglior presidente americano di sempre”. La sua posizione ha alimentato un acceso scontro tra la Casa Bianca e il Congresso, con entrambe le parti che si sono mossi per difendere le proprie posizioni.

