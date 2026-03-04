Casnigo frontale tra due auto | paralizzata la viabilità in Val Seriana

Verso le 19, un frontale tra due auto ha bloccato la strada tra Colzate e Ponte Nossa, all’altezza del polo industriale Itema. La viabilità in Val Seriana è rimasta paralizzata a causa dell’incidente, che ha coinvolto due veicoli in prossimità di Casnigo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incidente stradale a Casnigo nella sera di mercoledì 4 marzo. Lunghe code sulla Statale 671 della Val Seriana Lo scontro si è verificato verso le 19 all’altezza del polo industriale Itema, tra Colzate e Ponte Nossa. Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente, in cui sarebbero coinvolti più veicoli. La viabilità lungo la Statale è paralizzata. Il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi: lunghe code si sono subito formate in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto i carabinieri di Clusone, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Alle 20 è stata riaperta una corsia per permettere il passaggio del traffico a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scontro a Casnigo, un’auto nel prato. Lunghe code in Val SerianaLunedì 1° dicembre sulla statale 671 a Casnigo due auto si sono scontrate, causando lunghe code ma senza gravi feriti. Una delle vetture è finita in un prato a lato della strada. ecodibergamo.it