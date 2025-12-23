Frontale tra due auto | ci sono feriti viabilità modificata

Nella notte, in largo Jursé a Sampierdarena, si è verificato un incidente tra due veicoli che procedevano in direzioni opposte, con conseguenti feriti. La collisione ha causato modifiche alla viabilità locale, che si sono rese necessarie per i soccorsi e la gestione dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di adottare percorsi alternativi in zona.

Incidente stradale nella notte in largo Jursé a Sampierdarena, dove due auto che andavano in direzioni opposte si sono scontrate.Lo schianto nella notteÈ successo verso le 4,30 quando è avvenuto l'impatto, violento, per motivi da chiarire: tre i feriti con svariati traumi, portati tutti presso.

