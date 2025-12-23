Frontale tra due auto | ci sono feriti viabilità modificata per ore

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, in largo Jursé a Sampierdarena, si è verificato un incidente frontale tra due veicoli in senso opposto, causando feriti e modifiche alla viabilità. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare percorsi alternativi.

Incidente stradale nella notte in largo Jursé a Sampierdarena, dove due auto che andavano in direzioni opposte si sono scontrate.Lo schianto nella notteÈ successo verso le 4,30 quando è avvenuto l'impatto, violento, per motivi da chiarire: tre i feriti con svariati traumi, portati tutti presso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

