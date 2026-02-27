Juve cambia tutto per la sfida con la Roma | clamoroso Spalletti

Domani sera si gioca la partita tra Roma e Juventus, due squadre pronte a scendere in campo. Luciano Spalletti ha annunciato un cambio importante nella formazione, che sarà schierata per affrontare la sfida. La partita si svolgerà allo stadio di Roma e rappresenta un momento chiave del campionato. Le due squadre cercano punti fondamentali in questa sfida.

Cresce l’attesa in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus: ecco la decisione di Luciano Spalletti. Il grande giorno sta per arrivare. Domenica sera, alle ore 20:45, la Roma ospita la Juventus nella gara più attesa del 27esimo turno di campionato: entrambe le squadre sono in corso per un posto Champions e i 90' dell’Olimpico potrebbero essere decisivi in tal senso. Alla sfida ci arriva sicuramente meglio la squadra di Gasperini, reduce dalla vittoria interna contro la Cremonese, mentre l’undici di Spalletti dovrà essere bravo a dimenticare la delusione europea contro il Galatasaray. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Bremer Juve: Spalletti e lo staff hanno studiato un piano ad hoc. Cosa succederà tra la trasferta di Bologna e la sfida con la Romadi Redazione JuventusNews24Bremer Juve, la panchina contro il Pafos e i minuti previsti a Bologna per ritrovare il ritmo in vista della sfida contro...

Juve Roma: come cambia la difesa di Spalletti con il rientro dal 1? di Bremer. Il tecnico la ridisegna cosìKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali.

JUVENTUS - ROMA 2-1 | CONFERENZA STAMPA SPALLETTI

Juventus, Comolli cambia tutto, è rivoluzione: Openda e Zhegrova bocciati, chi parte. Si pensa a un colpo RealIn estate via a una nuova rivoluzione in casa Juventus. Comolli boccia i suoi stessi acquisti: via Openda e Zhegrova, tutti gli altri calciatori in partenza. sport.virgilio.it

Juve-Roma, accordo raggiunto: cambia maglia in estateRoma e Juventus sono divise al momento da un solo punto in classifica, con i giallorossi quarti a quota 47 punti e la squadra di Spalletti quinta con 46 punti. Le strade dei due club, però, potrebbero ... calciomercato.it

L'ingresso del giovane talento cambia il match e propizia il gol di Mosti, ma l'errore dagli undici metri del veterano condanna i gialloblù alla sconfitta. #FollowTheWasps #ForzaJuveStabia #JuveStabia #modena #approfondimento Link all'articolo al primo co - facebook.com facebook

Come cambia la #Juve senza #Thuram La formazione ma anche i numeri significativi x.com