Siracusa-Casertana i convocati di Coppitelli | 4 assenti tornano Butic e Viscardi

Per la partita tra Siracusa e Casertana, l’allenatore Coppitelli ha convocato 22 giocatori. Tra gli assenti ci sono quattro infortunati, Heinz, Liotti, Rocchi e Vano. Sono tornati a disposizione Butic e Viscardi, mentre gli altri convocati sono tutti presenti. La partita si avvicina e la rosa ufficiale è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 22 i convocati per la sfida Siracusa-Casertana. Out gli infortunati Heinz, Liotti, Rocchi, Vano. Tornano a disposizione Butic dopo l’infortunio e Viscardi dopo aver scontato un turno di squalifica. Prima convocazione per Martino. I CONVOCATI   Portieri:  De Lucia, Schiedo, Vilardi Difensori:  Bacchetti, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi Centrocampisti:  Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano. Attaccanti:  Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Kallon. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

