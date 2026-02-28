Siracusa-Casertana i convocati di Coppitelli | 4 assenti tornano Butic e Viscardi

Per la partita tra Siracusa e Casertana, l’allenatore Coppitelli ha convocato 22 giocatori. Tra gli assenti ci sono quattro infortunati, Heinz, Liotti, Rocchi e Vano. Sono tornati a disposizione Butic e Viscardi, mentre gli altri convocati sono tutti presenti. La partita si avvicina e la rosa ufficiale è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 22 i convocati per la sfida Siracusa-Casertana. Out gli infortunati Heinz, Liotti, Rocchi, Vano. Tornano a disposizione Butic dopo l'infortunio e Viscardi dopo aver scontato un turno di squalifica. Prima convocazione per Martino. I CONVOCATI Portieri: De Lucia, Schiedo, Vilardi Difensori: Bacchetti, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano. Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Kallon. Casertana tra Siracusa e derby: rientri in difesa e banco di prova in Sicilia prima della SalernitanaI falchetti preparano tre gare in otto giorni. Penalizzato il Siracusa, ma Cervera avverte: Partita ancora più insidiosa. Out ancora Heinz, Rocchi, Liotti e Vano ... Siracusa, Turati scuote l'ambiente: «Non molliamo. Per la nostra gente daremo il 120%»Vigilia carica di emozioni e tensione al Nicola De Simone. Marco Turati parla con lucidità ma anche con il peso di una settimana difficile sulle spalle. Il Siracusa affronta la Casertana in un momen ... Calcio, il Siracusa ospita la Casertana in una partita difficile. Scongiurata in extremis la chiusura dello stadio grazie anche all'intervento dell'Amministrazione comunale. Sarà una partita difficile per gli azzurri, scivolati all'ultimo posto in classifica dopo la penali