Va deserta l’asta per l’acquisto di negozi parcheggi e ristorante

Va deserta l’asta per i negozi, parcheggi e ristorante nell’edificio di viale Emilia vicino al centro sportivo. Nessuno si è presentato per l’acquisto, lasciando l’immobile senza nuovi acquirenti. La gara si è conclusa senza offerte, e ora si dovrà valutare il da farsi.

Fumata nera per i negozi, parcheggi e ristorante nell’edificio in viale Emilia a ridosso del centro sportivo dedicato al nuoto. La prima asta per buona parte dell’edificio finito dentro il fallimento dell’impresa che ne aveva la proprietà è andata deserta. Non sono arrivate offerte per i negozi disponibili, per valori compresi tra 260mila euro e 461mila euro, e nemmeno per la superficie più consistente, quella che avrebbe dovuto ospitare un ristorante, il cui valore a base d’asta era di 1 milione e 271mila euro. A questi si aggiungono diversi posti auto interrati e non, rientranti anch’essi nel fallimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

